應急管理部派員赴14地　開展危化品企業核查

河北滄州一產業園區重油儲罐上月底發生大火，湖北十堰一集貿市場周日（13日）亦發生天然氣爆炸致25死，連番事故引起關注。應急管理部近日派出6個工作組，前赴北京、天津、河北、山東、江蘇等14個重點省份，開展危化品重大危險源企業專項督導核查。

應急管理部上月部署對危化品重大危險源企業開展專項檢查，作為防範重大安全風險的重要措施和國務院對省級政府安全生產考核的延伸措施，加強地方應急管理部門和消防救援機構的協作機制，首次採用企業自查和市級交叉檢查方式進行，目前各地區已完成相關檢查。今次部級核查除了督導企業改善工作質量，亦推動大型油氣儲存基地安全風險評估等年度重點工作加快落實。

另外，上海市住建委周二（15日）下發《關於組織開展本市住建系統安全隱患排查整治專項行動的緊急通知》，要求進一步落實安全生產企業主體責任、屬地管理責任和行業監管責任，深入排查整治市內住建系統安全隱患問題，嚴防重大突發事件發生，確保城市安全有序運行。其中在城鎮燃氣方面，要重點排查整治燃氣管道佔壓、圈圍、埋深不足、安全間距不足等隱患，燃氣重要場所的人防、物防、技防措施不到位的問題等。