美全面審查TikTok和WeChat　參議員促制訂出口管制清單

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周二（15日）表示，正對抖音海外版TikTok及WeChat進行全面審查，但未有完成的時間表。另美國10名共和黨籍參議員周二發信件，敦促雷蒙多盡快制訂清單，列明哪些新興美國科技若出口到中國有被中國政府濫用之虞。

雷蒙多周二接受美媒訪問時，指正如所有與中國有關的事情一樣，華府正進行自上而下的審查，強調是保護國家安全及經濟利益策略的一部分。雷蒙多表示，正與中國當局商討重新容許波音737MAX客機在中國使用，認為中國是龐大的市場，會確保美國企業可以在中國做生意。

共和黨阿肯色州參議員柯頓（Tom Cotton）、魯比奧（Marco Rubio）等人簽署信件，呼籲商務部按照2018年生效的《出口管制改革法》，制訂「新興和基礎技術」清單。該法規定美國的出口管制領域將正式引入對國家安全有關鍵影響的新興和基礎技術，要求對此類技術制訂專門的識別程式。

參議員在信中強調，仍然擔心美國公司出口敏感技術給表面是民營的中國企業，或者接受那些企業的投資，但那些中企會轉眼間就將技術交予解放軍或情報部門。目前商務部只列出有限的受管制新興技術，擔心清單不完整且未獲充分利用，令美國經濟受打擊。