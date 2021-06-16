美媒指台山核電廠有放射性物質外洩　國家核安全局否認

美媒近日報道稱，中國廣東省台山核電廠有放射性物質外洩，該處鄰近香港，引來各界關注。中國生態環境部國家核安全局相關負責人周三（16日）回應指上述報道不實，是廠內1號機組運行過程中監測到反應堆一迴路冷卻劑的放射性比活度（放射量）上升，但仍符合相關規定，與放射性洩漏事故不同。

負責人表示，1號機組的一迴路放射性水平增高主要與燃料棒破損有關，在燃料製造、運輸、裝載等環節的不可控因素影響，核電廠運行過程中出現小量的燃料棒破損難以避免，屬於常見現象。惟此情況與放射性洩漏事故完全不同，一迴路放射性水平增高是在反應堆內部發生，只要作為放射性包容屏障的反應堆冷卻劑系統壓力邊界和安全殼密封性均滿足要求，就不會出現後者情況。

負責人強調，台山核電廠周邊輻射環境監測結果，顯示核電廠周邊輻射環境水平未見異常，也表明沒有任何洩漏發生。而國家核安全局亦沒有批准提高台山核電廠外輻射檢測的可接受上限，相關部門下一步將監控涉事機組的一迴路放射性水平，亦將與國際原子能機構和法國核安全監管部門等保持溝通聯繫。