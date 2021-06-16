新冠疫源調查　美議員提案制裁華衞生官員

新冠病毒是否來自湖北武漢病毒研究所的實驗室，一直眾說紛紜。美國兩名共和黨籍眾議員周二（15日）提出《世界理應知道法案》（the World Deserves To Know Act），要求制裁中國疾病控制預防中心和國家衞生健康委員會官員，直至中國允許外界獨立且不受阻礙調查疫情源頭是否源自武漢實驗室。

新法案由紐約州共和黨會議主席斯特凡尼克（Elise Stefanik）及維珍尼亞州眾議員惠特曼（Robert Wittman）提出。法案要求制裁中國疾控中心主任高福和國家衞健委主任馬曉偉，並凍結他們在美國的資產、不准入境及取消現有簽證等。

斯特凡尼克在聲明中表示，美國作為自由世界領袖，必須令中國官員為他們違背良心的行為負責；又指控中國除盜竊知識產權，也對國內的少數民族維吾爾人進行種族滅絕，持續壓制香港，以及公然掩蓋病毒起源，損害全球各地的人民生命和經濟，包括近60萬美國人死亡。他指，有必要徹底調查疫源，以防止中國在犧牲美國人民利益為代價下，以任何形式獲得經濟利益。

報道指，民主黨目前在眾議院佔多數，通過法案的前景並不明朗，但有分析指，斯特凡尼克是眾議院共和黨人第三號人物，法案多少反映黨內在相關問題上的立場。