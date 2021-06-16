殺前妻灑硫酸棄屍山區　台男一審判囚終身

台灣台中市一名男子去年與前妻就探望子女的問題爭執，其後用刀及球棒殺死對方，更在其身上灑硫酸，將屍體裝進行李箱內棄於山區。台媒周三（16日）報道指，台中地方法院一審裁定男子殺人等罪名成立，判處終身監禁，但保留其上訴權利。

35歲的陳男去年11月，與育有兩名女兒的宮姓妻子離婚，兩人仍然同住。事發於同月29日下午，兩人於寓所內，因為子女監護權及探望等問題意見不合，宮妻要求對方搬離單位，引起陳男的不滿。

陳男隨後拿起球棒連續揮擊女方的後腦，又將清潔廁所的硫酸潑向其臉部，再用菜刀斬向她的左側臉及顱部。女方只以徒手抵抗，身中27處刀傷。期間有鄰居聽見呼救聲，並到門外詢問，惟陳男未有理會，女方最後因失血過多而出現出血性休克死亡。

陳男事後用膠袋包起遺體後裝入行李箱，並收進衣櫃內。去年12月1日，陳男把該行李箱運至台中市北屯區大坑山區丟棄。死者的母親因一直未能聯絡上女兒而報案，警方查閱閉路電視畫面，於同月3日查出棄屍位置，並由檢方以殺人等罪起訴陳男。陳男在法院上否認殺人，但承認雙方有肢體衝突，法院認為陳男惡行重大，判處無期徒刑及褫奪公權終身。