台昨開放長者施打新冠疫苗　5人接種後不治

台灣新冠疫情嚴峻，各大市縣周二（15日）起開放予不同年齡層的長者接種疫苗。惟事隔一天，台中市及新北市周三（16日）公布相繼出現5名長者去世，他們均在前一日接種疫苗。

台中市衞生局公布，當地一名94歲林姓老翁、一名蔡姓90歲老婦，以及一名60歲邱姓男子，先後在周二接種疫苗後死亡，前兩人接種英國阿斯利康疫苗。至於邱男的個案，當局未有公布他接種的疫苗種類。3人死因尚未確定是否跟疫苗有關，仍需再進一步追查。

台中市消防局周二接獲蔡婦的兒子報案，派救護車到場將她送院搶救。蔡婦接種疫苗約10小時後，出現不適症狀，送院時已無生命迹象，抽血檢驗初步顯示心肌有極度缺氧的狀況，搶救無效死亡。住在西區的林翁，有糖尿病、高血壓等病史，接種疫苗後返回家中，至周三（16日）被家人發現已無生命迹象。

台中市衞生局強調，為釐清死亡原因與疫苗相關性，將協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種疫苗致死，最高將獲600萬元新台幣（約171萬港元）救濟金。

同日，新北市衞生局證實，當地出現2名施打疫苗後死亡的案例，兩人都有長期慢性病史，其中一人回家後出現不適狀況，另一人則完全沒有症狀，至周三才發現死亡，死因尚待釐清。