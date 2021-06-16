美擬建海軍特遣隊　部署太平洋對付華

美國傳媒周二（15日）報道，美國國防部考慮參考冷戰時期的做法，在太平洋地區建立一支海軍特遣隊，抗衡持續增強軍力的中國；又在區內展開一項有確切名稱的軍事行動，以便國防部長分配更多資金及資源，應對「中國問題」。

知情人士指該支海軍特遣隊參考冷戰期間，北約在歐洲建立的大西洋常備海軍部隊編制，當時它是快速反應部隊，旗下艦艇大部分時間在區內巡航，但出現危機時可以迅速應對，又會參加預定計劃的演習及訪問港口。部隊由6艘至10艦北約多國艦艇組成，包括驅逐艦、護衞艦及輔助艦艇，部署時間則長達半年。

暫未知這支駐守太平洋的海軍特遣隊，是只由美軍艦艇組成，抑或包括其他國家艦艇。與此同時，美國五角大樓負責對華政策的官員，考慮在太平洋地區建立一項有確切名稱的軍事行動，並為此賦予國防部長額外財政權力及資源。知情人士指，國防部仍然未就上述兩項針對中國的軍事計劃，向國會作出簡報。

另一邊廂，美國加強在西太平洋的軍事部署，上周三（9日）及周二分別從華盛頓州布雷默頓海軍基地及加州聖迭戈海軍基地，派遣海狼級攻擊核潛艇海狼號及洛杉磯級攻擊核潛艇漢普頓號到西太平洋。瀕海戰鬥艦塔爾薩號及查爾斯頓號周二分別現身日本沖繩及停靠新加坡，預料它們未來在南海巡航。