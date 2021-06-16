統計局：三孩政策可改善年齡結構　促長期均衡發展

內地上月宣布放寬生育限制及實施「三孩政策」，惟輿論認為作用不大，無助促進人口增長。國家統計局新聞發言人付凌暉周三（16日）回應，政策可以改善人口的年齡結構，促進人口長期均衡發展。

付凌暉於國務院新聞辦公室的新聞發布會上指，上月公布的第7次人口普查結果可見，中國目前人口老齡化問題提高，同時生育率下降，認為人口老齡化是世界人口發展的趨勢，亦是內地相當長一段時間內的基本國情；因此實施一對夫妻生育三個子女的政策，有助緩解生育水平走低，改善人口的年齡結構，促進人口的長期均衡發展。

會上又公布內地近日經濟情況，其中5月份的生產需求有持續升勢，工業、服務業的生產指數2年平均增長均有6.6%，2年出口量平均增長達9.3%；同時高技術產業投資近2年增長13.2%，實物商品網上零售額在今年首5個月亦出現15.6%的增幅，反映新興產業的發展速度增快。

此外，全國上月的城鎮失業率為5%，較4月份下降0.1%，其中25至59歲就業主體人口，失業率則有0.2%的跌幅，為4.4%。付凌暉表示，目前國民經濟保持穩定恢復。