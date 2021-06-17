美準印太助理防長：確保美台國防合作　應對大陸威脅

獲提名為美國國防部印太事務助理部長的拉特納（Ely Ratner），周三（16日）出席參議院軍事委員會提名聽證會時指，中國大陸軍方在台海的軍事活動破壞穩定也增加誤判風險，美方會仔細審查台海軍事平衡，確保美台國防合作，與大陸構成的威脅相稱。

拉特納目前是美國國防部長特別助理、負責國防部中國工作小組，他指美國必須持續追求自由開放的印太地區，投資包括台灣在內的區域盟友與合作夥伴網絡。談到大陸侵台的可能性時，拉特納稱大陸尚未放棄對台使用武力，並愈來愈常在區域內動用侵略與脅迫行為，「這令人真正憂心」。若美國未施予足夠的成本與阻止能力，大陸可能利用對台侵略實現政治目的。對於大陸可能在6年內侵台的說法，拉特納稱他不願設想相關的時間表，強調美國有能力阻止和擊敗大陸的侵略。

在拉特納的書面證詞中，他提到大陸不但未放棄對台動武，過去幾年解放軍更快速現代化，同時致力於透過外交、資訊、軍事與社會經濟工具脅迫和削弱台灣安全。他指這些行為破壞穩定，北京可能不再願意以和平方式解決與台灣的分歧。對此，美國必須保持警戒，在區域提供具有作戰可信度的威嚇力，未來他會持續關注台海安全局勢發展。

對於台海軍事平衡，他認為解放軍以任務為中心，資源充足，在對台灣的直接軍事施壓，以及目的在威嚇、推遲或拒絕第三方干預等其他能力上發展快速。上任後，他會仔細審視台海目前軍事平衡，確保美國與台灣的國防合作與中國構成的威脅相稱。他指出，近來解放軍增加在台灣附近的軍事活動，也增加誤判風險，他會確保美國履行在《台灣關係法》下的承諾。

另一方面，美國參眾兩院議員周三同步在參眾兩院重提《台灣防衞法案》，確保美國具有阻止大陸入侵台灣、不會造成「既成事實」（fait accompli）的能力。草案定義的「既成事實」是指大陸在美軍尚未作出有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權，同時說服美軍相信採取應對行動將非常困難或得付出高成本。法案指，若大陸能強迫台灣統一，特別是透過軍事力量達成時，美國維護自由開放印太區域的能力將受到嚴重損害。