美眾議員促教育部　阻華影響美國大學

美國兩名共和黨眾議員周三（16日）致函教育部長卡多納（Miguel Cardona），質問拜登政府有否打算執行管理大學外來資金的法規，以及打擊中國共產黨在美國大學施加的影響力。

眾議員班克斯（Jim Banks）和福克斯（Virginia Foxx）要求教育部，兩周內交代《高等教育法》第​117條的執行情況，即政府有責任要求高等學府提供大額海外捐贈和合約的資料，理由是「美國民眾值得知道，他們的錢沒有遭到中共或其他敵對國家損害」。

信中提到，中共利用在美孔子學院控制課程、審查政治討論、監督教師和講者等，而聯邦調查局（FBI）10年前就警告大學，敵對人士如何利用校園進行間諜、宣傳和招募教師，但太多機構沒有認真對待。

兩名議員表示，前朝特朗普政府發現美國大學有逾65億美元（約504.6億港元）的捐贈和合約未有報告，展開19項調查，教育部至今只完成其中4項，且還未更新大學有關捐贈和合約的現況，希望教育部同其他聯邦部門合作，嚴格執行《高等教育法》，提升大學外來資金透明度。