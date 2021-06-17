月租車位被佔　男子怒撞對方車洩憤被刑拘

北京朝陽區一名商姓男子日前發現，他的月租車位上被一名吳姓男子擅自佔用，引起強烈不滿。商男憤怒下開車連續4次撞開吳男的私家車上，後者報警求助。警方周三（16日）通報稱，已將商男刑事拘留。惟外界質疑，明明商男車位被霸佔是受害者，但最終因開車撞凹吳男私家車被刑拘。

事發於本月2日，吳男發現其私家車被撞毀，屋苑保安遞了張紙條給他，上面寫着因避狗不小心撞到他的車，已報警處理，並留了保險公司電話讓他跟進理賠事宜。惟吳男認為車身的損毀程度不像是因避狗而撞的，便到物業管理處翻查閉路電視，發現是商男開車撞擊所致。

吳男私家車右邊兩扇車門凹損，將車送到修車店檢查，維修費超過2.3萬元人民幣（約2.8萬港元），遂向商男討要說法。商男表示，回家時發現自己的月租車位上停着一輛車，致電要求對方將車開走，惟吳男拒絕並態度惡劣，遂將車撞開。

此次糾紛，源於商男認為吳男佔用他的月租車位，但後者對月租車位一說法並不認同。屋苑物業半個月前突然宣布取消月租車位，亦清走以往放在所租車位上的地鎖或雪糕筒。屋苑保安表示，確有此事，但引發業主不滿，目前老業主仍把車停在原車位上。兩人曾透過電話溝通，但因有分歧，最終不歡而散。