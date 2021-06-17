美監控華對聯合國惡性影響　促國會加強注資

美國駐聯合國大使托馬斯‧格林菲爾德周三（16日）出席眾議院外交事務委員會聽證會時說，美方致力監察和控制中國在聯合國施加的惡性影響，批評北京利用新冠疫苗向較貧窮國家施壓，敦促美國國會向聯合國注資，恢復華府對機構的影響力。

托馬斯‧格林菲爾德指，中國在聯合國激進及高壓地運用權力，對多邊主義推廣其獨裁立場，例如利用新冠疫苗外交對較窮國家施壓、影響3個由中國執掌的聯合國機構。她強調美方會抵抗中方行動，促請議員投資聯合國讓美國重拾在前總統特朗普時期衰落的影響力。她說：「我們的敵人及競爭者正投資聯合國，除非我們有同樣行動，否則無法競爭。」

有議員問托馬斯‧格林菲爾德是否同意中國打壓新疆維吾爾族是種族滅絕及反人類罪行，她同意中方種族滅絕維吾爾人及犯下反人類罪行，美方已譴責中方。議員亦關注世界衞生組織調查新冠病毒源頭，托馬斯‧格林菲爾德重申華府支持強而有力及透明的溯源調查。對於是否支持台灣加入聯合國，托馬斯‧格林菲爾德僅稱美國支持台灣，希望台灣獲得承認，美方繼續推動台灣參與不需成員國地位的聯合國項目，包括世界衞生大會，可惜失敗。