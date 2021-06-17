神舟太空人升空前入住問天閣　需戒食冷盤免肚瀉

神舟十二號於周四（17日）順利升空，於太空執行為期3個月任務的3名太空人聶海勝、劉伯明及湯洪波，其出發前的準備引人關注。有內媒報道指，3人升空前入住的「問天閣」，提供齊全的設施，更有準備豐盛的自助餐，但太空人需避免進食可能引起肚瀉的冷盤類食品。

問天閣位於內蒙古酒泉衞星發射中心試驗指揮區的西南側，其名取自屈原與蘇軾的作品，寓意太空人對探索宇宙奧秘的理想追求。閣內設有中央大廳、會見廳、公寓、餐廳及健身房，以及醫監醫保的檢測室等；太空人入住後需進入3級隔離狀態，工作人員需穿戴防護服、口罩，並測量體溫及消毒。

據入住過問天閣的太空人透露，該處的餐廳提供8款熱菜、4種主食及4款湯的自助餐，膳食經嚴格規定，且由營養師調配，為免太空員肚瀉，故即使是夏天，餐廳亦不會提供冷盤小菜。至於3名太空人同住的3房1廳休息間，則設有梳化及電視等休閑設施，讓3人在訓練期間放鬆。

在太空人升空前，3人手持的小箱子亦令大眾感到好奇，原來該箱子是一款小型便攜通風裝置，附有風扇及電源，在進入艙內後就不用再拿着箱子。