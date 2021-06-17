法國未認可中國疫苗　中方揚言對等制裁

法國近日宣布放寬已接種疫苗的外國旅客入境限制，但中國國產疫苗仍未獲認可。中國駐法國大使館隨即擺出「戰狼」姿態，聲言將對法國採取「對等制裁」。

外媒引述中國駐法大使館報道指，工作人員稱這是歐盟的整體規定，北京一如既往實施「對等制裁」，即法國人入境中國時，中方也不承認他們接種的非中國疫苗，「我們肯定是希望他們認可我們這個疫苗」。

中國駐法大使館官網周一（14日）發布公告，提醒中國公民注意。中國媒體隨後引述中國駐法使館的訊息，稱中國疫苗於上月被世衞納入緊急使用清單，「竟然不被法國承認」，批評此舉是「明顯的政治操弄」。

法國本月9日宣布已接種疫苗人士入境可不提供來法「緊迫理由」，但中國國產國藥與科興疫苗則不在認可範圍內。由於中國屬於橙色區域，所有由中國入境法國、接種中國疫苗的人士需在登機時提供72小時內無染疫證明等，入境時亦需隨機進行檢測；未接種疫苗者則須提交入境「緊迫理由」及隔離7天。

對於西方近年形容中國採取「戰狼外交」，中國駐法國大使盧沙野日前接受內媒訪問時表示，西方媒體指中國是戰狼外交的潛台詞是希望中方仍然是一種任人宰割的「羔羊外交」（Diplomatie d'agneau），但中國現在外交風格變了，「你們（西方國家）要適應我們（中國）的新風格」。