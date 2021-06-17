內地荒漠化沙化土地雙縮減　北京料年底前種15萬畝林

周四（17日）為世界防治荒漠化與乾旱日，國家林草局透露，全國的荒漠化及沙化土地，自2004年起連續3個監測期均現縮減，每年分別減少2,224平方公里及1,980平方公里，認為造成沙塵的沙區生態情況整體有好轉。北京市園林綠化局同日表示，自2013年起至去年，區內完成187萬畝造林營林工程；計劃今年再造林15萬畝。

國家林草局指，目前全國荒漠化土地總面積為261.16萬平方公里，佔國土總面積的27.2%，主要分布在北京等18個省市內528個縣區；沙化土地總面積為172.12萬平方公里，佔國土總面積的17.93%，分布於30個省市共920個縣區。當局表示，多年來的退耕還林還草、天然林保護、京津風沙源治理等工作，成功連續15年縮減荒漠化及沙化土地。

北京市園林綠化局同日透露，截至去年底，北京的森林覆蓋率已達到44.4%，年均沙塵天氣天數更由上世紀50年代的26日減至3日；而2013年至去年進行的京津風沙源治理工程二期，成功造林營林187.92萬畝，前後兩期工程完成896萬畝造林營林，並人工種草9萬畝及生態搬遷近1.5萬人；本年底計劃新增造林15萬畝，目前已經完成8.63萬畝。