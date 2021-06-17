溫州保母墮樓亡　家屬向僱主索賠巨額被駁回

浙江溫州樂清市一名住家保母去年11月24日凌晨在僱主家墮樓身亡，死者家屬以其是在工作中發生事故為由，將僱主劉某夫婦訴至法院要求賠償共約130萬元（人民幣，下同，約156萬港元）。法院近日開庭審理此案，判劉某夫婦補償死者家屬5萬元（約6萬港元），並駁回死者家屬的其他訴訟請求。

據指墮樓者為蔚某，2016年以來一直在劉某夫婦家中擔任保母。庭審中，死者家屬稱，蔚某受劉某夫婦僱用，雙方已形成勞務關係，其在從事僱用活動中遭受人身損害，僱主應當承擔賠償責任。此外，蔚某長期超負荷工作，很可能是由於過度勞累才會意外墮樓。

劉某夫婦稱，蔚某是在凌晨2時許墮樓，事發時並不是在工作，因此本案不屬於提供勞務過程中發生的損害。其次，蔚某的日常勞務是照顧他們1歲多的小女兒，陪同睡覺、吃飯、走動等，其勞務工作較為輕鬆並不繁重，家中其他家務均是由另一位阿姨負責，且家中一直配備洗衣機、洗碗機等智能設備。

法院審理認為，蔚某墜樓時間為凌晨，原因不明，無證據證明當時其有受僱主指令或要求從事具體勞務，且根據蔚某的保母工作內容，亦無法得出其在該時間段有從事勞務的工作習慣，因此無法認定蔚某死亡與從事勞務具有因果關係。

同時，蔚某在劉某夫婦家從事住家保母多年，對於工作環境應較為熟悉，事發房屋亦未有明顯安全隱患，難以認定劉某夫婦對其死亡存在過錯。根據公平原則，法院最終綜合劉某夫婦自願補償原告等情節，判決他們補償死者家屬5萬元，並駁回原告其他訴訟請求。