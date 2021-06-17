與華防長首同場　美防長批中國南海行為違法

美國國防部長奧斯汀周三（16日）出席東盟（ASEAN）防長擴大會議，他在視像會議中跟與會中國國務委員兼國防部長魏鳳和指出，中國在南海部分行為違法。這是美國總統拜登年初上台後，美中兩國國防部長首次在同一個公開會議上出現。

美國國防部發聲明稱，奧斯汀與東盟各成員國以及東盟對話夥伴國的防長會面，期間曾闡述華府對印太地區願景，強調盟友與夥伴應對安全挑戰的重要性。聲明另提及，中國在南海的部分行為違法，同時敦促緬甸軍方改變路線。

會議結束後，日本防衞省亦在聲明中提及，防衞大臣岸信夫曾在會上強調，中國《海警法》絕不能用來損害其他有關國家的合法利益。至於菲律賓國防部則指，一些會議參與國的防長在會上表達了對中國《海警法》應用在南海的憂慮，強調航行自由及早日完成南海行為準則的重要性。

在北京，中國國防部則指，魏鳳和在會上表示，中國堅定不移做世界和平的建設者和國際秩序的維護者，但國家利益須得到充分尊重和維護，「在涉台、涉疆、涉港、南海等問題上，中方捍衞國家核心利益的決心意志堅定不移」。