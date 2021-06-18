手機軟件植惡意程式騙財　兩詐騙集團共12人落網

內媒周四（17日）報道指，上海警方近日搗破2個網絡詐騙集團，涉嫌向手機軟件植入惡意程式，在受害人不知情下截取多項資訊權限，藉以盜走手機程式內的金錢；亦有人以手機程式，收取比受害人輸入更大面額的金錢，合共12人被捕。

上海市公安局網安總隊在3月時發現，有不法分子以色情交友、色情影片、虛假購物等方式，誘騙被害人下載含有木馬病毒的應用程式，以虛假平台的手段騙財。經查後鎖定王某益、蘇某等疑犯，2人開發10多個惡意軟件，並由同夥於社交軟件上傳播；軟件可取得用戶手機相簿、通訊錄等內容，疑犯可以此盜取軟件內用戶的「紅包」錢。

同時，當局又發現另一夥以蔣某旺為首的集團，利用附有虛假連結的色情影片軟件，聲稱用戶只需繳款少量金錢就可收看，惟用戶輸入相應金額後卻被收被逾千元人民幣，因為疑犯可透過虛假連結更改實際收費金額，令受害人蒙受損失。

專案組在4月14日及15日，到上海奉賢區及黑龍江、廣東、福建、江蘇及江西等多地收網，抓獲兩個組織分別9名及3名疑犯，共扣查35部手機、10部電腦及13部伺服器，估計涉案金額共超過43萬人民幣（約51.8萬港元），案件正進一步調查中。