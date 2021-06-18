美呼籲釋放壹傳媒5高層　華外交部：無權干預中國內政

香港警方國安處周四（17日）拘捕5名壹傳媒及《蘋果日報》的董事和高層，指他們涉嫌違反《港區國安法》串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，並到壹傳媒大樓搜證。美國國務院對此橫加干預，要求港府立即放人。中國外交部周五（18日）回應，重申香港事務純屬中國內政，任何國家組織和個人都無權干預。

美國國務院發言人普萊斯周四表示：「我們強烈譴責拘捕《蘋果日報》及其母公司5名高層行政人員……我們要求立即釋放他們。我們深切關注香港當局選擇性執行國安法，任意針對獨立傳媒機構。有關『串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪』的指控，看來完全出於政治動機。」

普萊斯亦促港府停止針對傳媒，警告此舉會損害香港作為國際樞紐的聲譽。他說：「窒礙新聞自由及限制資訊自由流通，不但削弱香港民主，更會損害香港作為國際樞紐的聲譽和活力。」

在北京，中國外交部發言人趙立堅表示，香港是法治社會，法律面前人人平等、沒有法外特權，包括新聞自由在內的任何權利自由，都不能突破國家安全的底線。中方堅定支持特區政府和警方依法履職，支持為維護國家安全和香港繁榮穩定所作出的努力。他又指，《港區國安法》重點打擊嚴重危害國家安全的一小撮反中亂港分子，他敦促個別外國政客放下傲慢和偏見，摒棄雙重標準，尊重港府依法執法及香港是中國一個特別行政區的事實，不干涉他國內政。