內地昨新增23宗確診　佛山通報1宗本地病例

內地周五（18日）公布過去一日全國新增23宗新冠肺炎確診病例，1宗為廣東省的本地確診，其餘為境外輸入。隨着廣州本地疫情趨緩，荔灣區3地疫情風險等級由高和中降至低。深圳市鹽田區疫情防控指揮部前一晚宣布，周五起展開第5輪全民核酸檢測，對象包括區內戶籍及暫住人口，料周六（19日）完成。

廣東周四（17日）新增本地確診病例來自佛山市，患者為家住南海區的64歲男子，他為確診病例的密切接觸者，集中隔離後轉居家隔離期間核酸檢測受感染並確診。該省通報8宗境外輸入確診病例，深圳佔4宗、廣州和佛山各2宗。全國其他地區同日新增14宗境外輸入例，分別為福建5宗，上海、浙江各3宗，雲南2宗和天津1宗。同日新增25宗無症狀感染個案，全部為境外輸入。至今內地累計91,534人確診，當中4,636人病歿。

另廣東省人民檢察院周四公布一批涉疫犯罪案件，其中家住廣州市番禺區的55歲祝姓男子，因在接受排查時隱瞞自己是確診者的密切接觸者，並曾到過疫情高發區，祝男其後確診，導致392人成為密接或次密接者需隔離。本月8日，番禺公安分局已對祝男刑事拘留，司法機關將依法對其予以追訴。