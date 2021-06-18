確診按摩女向醫護吐口水　台各地遺體火化數目激增

台灣疫情未遏，有媒體周五（18日）報道，一名本月初從台北萬華返回彰化的確診按摩女，在當地醫院接受隔離治療期間企圖逃出醫院，又向醫護人員吐口水。據統計，台北和新北市6月上半月火葬場遺體火化數量較去年同年分別增加5成和8成，有媒體質疑官方統計新冠肺炎死亡數字與實際有異。

該名企圖從醫院逃走的60歲女確診者，曾在萬華按摩店工作，本月5日返回彰化老家後，鄰居發現她發燒10多天沒好轉，於是通報衞生局前往採檢，結果顯示受感染。女確診者住院後病情好轉，惟於本月12日，她對醫護人員狂咳並吐口水，又大叫「為何要救我」，翌日情緒失控逃走，但最終被帶回病房。當地衞生局事後調查，已將情況記錄在案，待女確診者出院後依法處理，目前已將她轉送另一家醫院繼續治療。涉事醫院未有回應。

台媒稱，據統計顯示本月1日至15日，雙北火化遺體共1,347具，較去年同期894具多出453具，增加逾5成。台北市第二殯儀館館長劉瑞隆分析，遺體火化數目增加，除因農曆「宜入殮火化」的吉日較多，亦與疫情病逝人數激增有關。新北市三峽火葬場本月上半月遺體火化1,033具，較去年同期597具增436具，而官方公布因染疫死亡236人，死亡火化數字差距懸殊。有殯葬業人士稱，過去不曾見過數百人在短時期內火化，相信與新冠疫情有絕對關係。