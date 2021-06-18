涉非法越境華漢被印度指為間諜　下周五再開庭

36歲的中國公民韓俊煒上周四（10日）被指試圖非法越過印度與孟加拉的邊境而被捕，目前被拘留在印度。他的田姓妻子周三（16日）向內媒表示，指控丈夫非法入境的案件已於當日開庭，法院給予10天時間進行延期調查，將於下周五（25日）再次開庭。

田女表示，她與丈夫在印度古爾岡經營一間華人酒店，兩人先後在去年3月和12月回國，惟印度反恐部門今年1月24日以間諜為由，先後帶走酒店內的中國員工孫江（化名）及一名印度董事，同時通緝韓俊煒夫婦，指他們是間諜，涉倒賣須實名制的印度電話卡進行多種金融欺詐。

田女指，丈夫多次就被捕員工及通緝令聯繫印度反恐部門未果，其後按印方要求返印解決事情，但申請多種簽證都被拒。韓男曾尋求中國大使館、印度官員、中印媒體協助，但沒有進展，最終決定冒險返印自證清白，臨行前向田女謊稱去廣州市和浙江金華市出差。田女堅稱夫婦二人沒有犯罪，直指印方沒實質物證就隨意逮捕人，敦促印方不要摻雜任何政治因素執法。

中國駐印度加爾各答總領事館上周六（12日）發聲明譴責事件指，不滿印媒擅自在網上發布韓男的個人訊息及將涉案人員定性為間諜，又要求印方確保案件審理公開、公正，及時、負責地發布相關訊息。有分析指不少在印華企去年起被爆出詐騙案，印度警方或因辦案心急而容易抓錯人，加上華企願花錢撈出被捕員工，變成部分當地警局的生財之道。