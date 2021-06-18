永齡基金會台積電獲授權　代政府購新冠疫苗

台灣疫苗短缺，鴻海集團始創人郭台銘擬自行引進大陸復星與德國藥廠BioNTech研發的新冠疫苗，惟因未能取得原廠授權書致未能成事。台灣的行政院周五（18日）中午舉行臨時記者會表示，授權郭台銘旗下的永齡基金會及台積電各購買500萬劑新冠肺炎疫苗，並運送、捐贈給政府。

永齡基金會始創人郭台銘周五曾在Facebook發聲明稱，要求政府授權基金會代表採購由上海復星代理、德國藥廠BioNTech研發的新冠疫苗，並與台灣的蔡英文總統見面。行政院發言人羅秉成表示，基於防疫需求，作出上述特殊的疫苗採購安排。羅秉成表示，有關的交貨期將配合現階段台灣購買國際疫苗的交貨情況，以及藥廠的產能而定，並依循日本捐贈疫苗的先例，給予製造商免責聲明，由政府承擔後續責任。

郭在Facebook表示，曾接獲衞福部長陳時中致電承諾協助取得疫苗，令他一度振奮，卻隨即傳出民進黨派系有不同意見，以及各種不實報道，感覺「看不見的力量」開始產生技術性拖延。郭表示相信蔡英文才是疫苗政策的決策者，故希望當面報告。

永齡基金會發言人劉宥彤稱，自6月1日透過永齡基金會向食藥署遞件申請疫苗進口，至今未獲政府答覆。她指基金會為了解決採購障礙，可與瑞士或香港復星簽約，避開敏感問題，「希望（蔡英文）政府不光是扮演監督角色，我們更期待政府能扮演隊友的角色」。