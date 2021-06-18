安全疑慮　世銀拒向華企批太平洋海底電纜工程

英國傳媒周五（18日）披露，世界銀行近日拒絕向投標建造連接太平洋島國與關島海底電纜工程的中國企業，批出合約。

項目連接瑙魯共和國、基里巴斯、密克羅尼西亞聯邦，會接駁一條關島的敏感電纜，造價7,260萬美元（約5.7億港元），世銀收到來自中國華海通信、芬蘭通訊科技公司諾基亞旗下Alcatel Submarine Networks（ASN）及日本電氣（NEC）的標書，華海通信的出價較ASN和NEC低逾20%。

知情人士透露，項目招標陷入僵局，瑙魯共和國、基里巴斯和密克羅尼西亞聯邦對華海通信投標有安全疑慮，而華海通信有很大中標優勢，令世銀要設法終止招標。世銀發聲明指無企業符合投標文件要求，所以招標無結果，機構正與相關政府合作規劃下一步。中國外交部回應指，各方應提供無歧視的營商環境，讓中國等所有國家的企業參與，強調中國公司在網絡安全都有非常好的紀錄。

美國政府去年曾向密克羅尼西亞聯邦發外交備忘，提醒中國企業有安全威脅，因為中國情報及安全部門會要求他們合作。