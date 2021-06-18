台今增187宗新冠本土確診　24萬劑莫德納疫苗運抵

台灣周五（18日）新增187宗新冠肺炎本土確診、1宗境外輸入病例，同日21人染疫亡。為解決台民企採購疫苗困難和問題，行政院中午宣布授權永齡基金會及台積電合共採購1,000萬劑德國藥廠BioNTech研發的疫苗。同日下午，一批24萬劑台灣向美國藥廠莫德納採購的疫苗運抵桃園機場。

台流行疫情指揮中心在記者會上表示，周五新增的本土病例，分別為83男、104女，年齡介乎未滿5歲至90多歲，發病日由5月29日至6月17日。個案分布以新北市76宗最多，其次為台北市71宗，苗栗縣26宗，桃園市6宗，基隆市4宗，台中市2宗，花蓮縣及新竹縣各1宗。同日新增死亡個案為12男、9女，年齡介乎50多歲至90多歲。記者會稱，當地自5月11日至6月16日累計公布12,210宗確診個案中，6,873人已解除隔離，佔確診人數56.3%。

台灣向美國藥廠莫德納採購的505萬劑疫苗，首批15萬劑上月底已運往台灣，第二批24萬劑於周五（18日）下午抵達，還有另一批41萬劑也將於數日內運送。據報，周五運抵的莫德納疫苗，由華航CI-5556貨機負責載運，從盧森堡起飛，中途停杜拜，料下午4時許抵達桃園機場。台灣流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥上午在記者會稱，這批疫苗有效期至今年12月15日。