台老婦接種阿斯利康疫苗發燒　3日後猝死床上

全台高齡長者施打英國藥廠阿斯利康和牛津大學研發的新冠疫苗後猝死案例頻傳，台北市中山區周五（18日）上午有一名89歲婦人，被家人發現猝死在床上，懷疑可能與前幾天曾接種疫苗有關，確切死因仍待衞生單位及檢警相驗釐清。中央流行疫情指揮中心同日表示，建議有身體狀況及慢性病不穩定等的長者們先暫緩接種。

該名89歲老婦周二（15日）接種AZ疫苗後，連日出現嘔吐、發燒症狀，周五上午被兒子發現倒臥床上已無呼吸心跳。警方表示，該名老婦施打疫苗後出現症狀，曾服用退燒藥，症狀雖有減緩，但於今早5時許起床嘔吐，其後表示無事，但卻在7時許被發現於床上死亡。死者患有慢性病史，尚無法排除與注射疫情無關，需進行司法相驗。

對於疫苗安全疑慮，衞福部長陳時中同日表示，接種疫苗後死亡的多數為高齡者且有慢性病，目前尚未有死亡案例被判定與疫苗有關，相關死因還要再調查。他又指，台灣在不分年齡接種AZ疫苗後的死亡率約為百萬分之20，跟各國比較還屬範圍內，未出現危險信號。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳同日表示，接種後疑猝死個案已累計35宗，專家檢視有關個案後發現，大多長者具慢性病且需使用藥物，部分人最近病況不穩仍急着接種疫苗。他續指，長者特意外出接種容易構成壓力並引起生理變化，如血壓上升等後續效應，認為臥床長者可到平常就診的診所施打疫苗，或可晚點再接種，加上疫苗副作用劇烈或會影響生理平衡狀況，他建議慢性病患者暫時不要接種疫苗。

另外，新北市是今次本土疫情重災區之一，該市衞生局長陳潤秋表示，周四（17日）至周五早上，該市新堵5名接種者去世，死者均是高齡且患有慢性病，死因仍須釐清。市長侯友宜亦坦言，市內的疫苗接種率從60%降至47%，認為頻傳的猝死事件影響民眾接種意願。