國安部促加強反奸防諜　揪出內奸及幕後金主

內地近年加強打擊境外諜報滲透，國家安全部副部長董經緯周五（18日）召開及主持座談會，就今年4月26日起實施的《反間諜安全防範工作規定》，要求有關部門作出重要部署，做好「反奸防諜」的工作，揪出「內奸」和「幕後金主」。

座談會指出，中央高度重視國家安全，並對有關的反間諜工作作出重要指示及決策部署。國家安全部作為主管機關，必需做好依法防範、制止、打擊危害國家安全違法犯罪活動為前提，進一步落實及組織動員做好反間諜安全的防範責任，以全社會的力量打好反間諜的「人民戰爭」。

會上續指，當前境外間諜情報機關和各種敵對勢力，對中國的滲透竊密活動明顯加劇，有個別人員以「內奸」身份，暗中勾結境外間諜情報機關和敵對勢力，大肆從事反華活動；更有個別人員通過非法途徑向敵對勢力輸送資金，成為支持反華活動的「幕後金主」。

座談會要求，國家安全機關要堅持總體國家安全觀，以貫徹落實有關規定為契機，深入展開「反奸防諜」工作，堅定不移維護國家安全；又強調嚴重危害國家政治安全的「內奸」和「幕後金主」，最終將會被釘在歷史的恥辱柱上。