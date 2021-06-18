傳深圳機場有確診個案　航班大規模取消

廣東深圳市寶安機場周一（14日）有海關工作人員證實確診，造成87人需集中隔離。周五（18日）有傳該機場取消航班逾400架次，原因是機場內一家餐廳員工核酸檢測證實受感染。惟機場下午回應傳聞不實，航班運作總體正常。而位於深圳寶安區的下十圍村周五亦傳出有居民確診，人貨只進不出。

微博周五流傳由一篇深圳機場防控辦發出的通報，內容指寶安機場航站樓內一名餐飲單位服務人員，在周四（17日）接受核酸檢測結果顯示確診，周五覆檢結果相同。機場隨即關閉機場航站內所有商舖，並要求所有進入機場工作區域的人員必須出示48小時有效核酸檢測無感染證明，並進行第三次全面核酸檢測。

有內媒報道，根據內地航班查詢網站統計，寶安機場取消航班逾400架次，取消率近4成，較上周明顯較高。針對有關消息，機場同日下午在微博回應，經核實了解，當日原定進出港航班780架次，截至下午4時半，已執行460架次，各航空公司在當日運行中動態取消航班63架次，航班運行總體正常。通知提醒旅客關注航班訊息和最新防疫政策，合理安排出行。

另外，內地物流網站「百運網」周五表示，寶安區下十圍村受疫情影響開始封村，只進不出，所有貨物無法進村。消息又稱，如果是急件，可讓客戶發至其他倉庫暫存。微博流傳相片顯示，該村已被鐵欄圍封並有公安人員把守。有網民表示，封村原因是寶安機場餐廳的確診員工在該村居住，惟官方至今未有回應。