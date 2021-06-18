英辦維吾爾聽證會　華斥無國際法依據

英國倫敦民間早前舉行維吾爾特別法庭，有目擊者會上描述維吾爾人在新疆遭集體虐待等情況。新疆政府周五（18日）在北京舉行涉疆問題新聞發布會，批評該「偽法庭」沒有任何國際法依據和效力，庭上任何所謂的「判決」、「裁定」只能是廢紙一張。

針對特別法庭指出，部分境外人士表示未知在新疆的家人去向，新疆政府發言人伊力江‧阿那依提回應，中國公民的通訊自由受法律保護，海外疆籍僑胞未能聯繫疆內親屬，包括多個原因，例如海外疆籍人員參加恐怖組織，導致在疆親屬不願意聯繫；個別在疆親屬因涉嫌殺人、強姦等犯罪被公安刑事拘留而不允許聯繫；又或者個別海外疆籍人員受境外勢力蠱惑、脅迫，編造所謂「失聯」的謊言等。

另外，全國人大常委會日前表決通過《反外國制裁法》，同樣是新疆政府發言人的徐貴相表示，西方一些國家在涉疆問題基於錯誤訊息，制裁新疆的官員、機關、企業等，完全是強權政治及霸凌行徑。他認為，既然西方要制裁新疆，中方制訂《反外國制裁法》完全是正當舉措，「讓我們的反制裁更加有法可依」。

徐貴相又指，針對西方國家提到新疆涉及「種族滅絕」的言論，需有嚴格的法律、證據和程序標準，絕不是憑某些國家、某些組織、某些人的主觀臆想就可以認定。他警告西方反華勢力「不要再玩弄這種弱智的、無聊的把戲」，呼籲摘下有色眼鏡看新疆的真實情況。