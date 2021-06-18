高考生被困峽谷　搜救隊攀山涉水救援

內地高考上周結束，考生陸續到外遊玩。雲南省曲靖市會澤縣一名高考生周四（17日）前往雨碌鄉大地縫峽谷內探險時被困。會澤縣春曉街消防救援站獲悉後，出動1車7人救援。

當地消防周五（18日）表示，救援人員接報後在凌晨2時40分，抵達大地縫峽谷並與當地政府相關人員和派出所民警了解情況。經了解得知，被困考生身處的地方，峽谷陡峭險峻、荊棘叢生，無法自行脫困；他打電話求救後，便因手機入水無法聯繫外界。

消防救援人員、公安民警、民兵等組成搜救隊，攜帶救援裝備和補給物資，由當地熟悉山地情況的嚮導帶領，從山谷左側沿山路繞行至人員可能被困的區域，展開大範圍搜索，期間需要翻山越嶺，互相搭建「人肉」梯子，徒步接近3小時後到達人員被困區域附近。

救援人員通過繩索逐級下降至谷底展開救援，及後沿河流向上搜救，翻過岩石、趟過河水，終在河流上游約600米處發現被困人員。後者處於谷底內寬約為2米、深約為3米的溝壑內，經現場檢查後無明顯外傷。在預留的繩索逐級向上攀爬後，被困學生至早上7時30分順利返回地面安全區域，救援人員將其移交給家長和醫護人員。