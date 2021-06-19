煙霞洞現吳越時期題記　證中國最早十八羅漢造像實例

黎毓馨偶然在浙江杭州西湖景區煙霞洞內的壁龕上，發現多處仍可釋讀的羅漢像題記。

浙江杭州西湖是當地有名的風景名勝，當地景區管委會錢江管理處周四（17日）舉辦發布會，首次公開及展出西湖景區煙霞洞新發現的8處吳越時期造像題記，印證了煙霞洞內的十八尊羅漢造像組合是在吳越時期雕鑿，為中國現存最早的十八羅漢造像實例。

國家文物局今年1月至2月組織的全國石窟寺專項調查工作中，浙江省博物館歷史文物部主任黎毓馨偶然在煙霞洞內的壁龕上，發現多處仍可釋讀的羅漢像題記，並辨認出部分文字。錢江管理處獲悉後，遂聯同浙江省博物館捶拓題記及展開研究。

煙霞洞是天然石灰岩溶洞，洞內保存的吳越國時期雕鑿佛教造像舉世聞名，惟洞內羅漢造像是十六還是十八羅漢，學界一直爭論不休。浙江省博物館副研究館員、省石窟寺調查專家組成員魏祝挺表示，羅漢造像自唐代開始出現，唐代高僧唐玄奘所譯的《法住記》就記載了十六羅漢的說法，宋朝則開始有十八羅漢。

魏祝挺指，今次新發現的題記證實煙霞洞除了有十六羅漢的題記外，還有另外兩處題記，可為十六羅漢到十八羅漢的變化是何時何地產生解惑，對於研究十八羅漢起源具重要意義。