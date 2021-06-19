58間律師樓賄賂3法官無處分　疑涉律師協會高層

內地微信公眾號「大愛律人」近日發布文章，揭露山東司法系統醜聞，濟南中級法院3名法官先後因涉及多宗受賄案而被判刑，案中涉43間律師樓和58名律師、法律人員卻未獲懲處，懷疑是與行賄者為省、市的律師協會高層有關。惟該公眾號隨後被微信永久封號。

「大愛律人」的作者李慶亮本月12日發布3名受賄法官的判決書，指黨組副書記兼副院長孫永一、執行第一庭審判員兼副庭長喬緒曉和執行第三庭審判員兼副庭長戴伍建，3人全部罪成，分別判囚3年半至10年半，罰款25萬至60萬元（人民幣，下同，30萬至72萬港元）。單是孫永一就受賄逾549萬元（約661萬港元），為逾20名律師以及多家企業和媒體人在辦案中提供幫助。

山東盈德律師事務所主任李建新的名字在3份判決書中出現，指李先後11次向孫永一送90萬元（約109萬港元）的財物。惟未有法律文件顯示李建新受到制裁，他更被指擁有山東省律師協會理事等十多個職稱和頭銜。另有行賄的律師原本是濟南中級法院的法官，如山東國曜律師事務所合夥人周愛省是前助理審判員，曾在2018年向喬緒曉行賄5,000元（約6,000港元）。

涉及上述受賄案的律師，約8成人都是律師協會或律師樓的高層，部分涉案律師事務所在香港有業務。另外，李慶亮曾是實習律師，在公眾號封禁後，向微信所屬的騰訊公司發函，要求解封公眾號。