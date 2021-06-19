傳內地2025年撤生育限制　東北三省先行

內地出生率下降，政府早前宣布實行「三孩政策」。美媒周五（18日）報道，中國官員着手制訂計劃，將進一步放寬生育限制，於2025年完全取消限制，向鼓勵生育政策過渡。中國可能會先在東北三省等出生率最低的省份取消生育限制，然後推廣至全國。

《華爾街日報》指，東北三省包括黑龍江、吉林與遼寧，部分地區出生率一直在全國最低之列，新的人口普查數據顯示，過去10年東北三省人口下降1.2%，其中黑龍江有18個城市2016年已規定本市夫婦可以生育第三胎，較全國範圍的三孩政策早實施了5年。

有人口和經濟學者表示，中國政府需要採取積極行動來阻止出生人口下滑局面。一個國際科學家小組去年在英國醫學期刊《刺針》發表文章，預測到本世紀末中國人口數量將從目前的14.1億人下降至約7.3億人。專家警告，如果沒有足夠勞動年齡人口來支持不斷增加的退休人口，這樣的人口結構可能會在接下來幾十年拖累中國經濟。

中國政府一直不願意完全放棄生育控制，美媒推測是當局擔心完全放開生育限制可能會鼓勵農村地區的貧困家庭生育更多孩子，加劇內地部分地區的經濟問題，令一些原已擺脫極端貧困的地區「返貧」。