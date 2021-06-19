傳台積電赴德設廠　以晶片換新冠疫苗

台灣的新冠疫苗短缺，頻繁向國際購買疫苗。台積電近日表示，可捐出500萬劑內地復星與德國生物科技公司BioNTech研發的疫苗，台媒指台積電董事長劉德音或到德國接洽BioNTech，被解讀為以晶片換疫苗。另外，美國生物公司莫德納第二批24萬劑疫苗已於周五（18日）由中華航空公司的貨機CI5556運抵台灣，第三批41萬劑預計下周日（20日）下午由華航貨機，從盧森堡運抵台灣的桃園機場。

台媒指，台積電因有疫苗的迫切需要，希望能保留額度給員工和供應商接種，劉德音遂直接接洽BioNTech，由內部單位經由政府協助直接採購，避開代理商及可能引發的兩岸政治角力。有消息指，歐盟積極向台積電招手前往設廠，地點可能在德國東部。外界質疑，台積電是否用晶片換疫苗。

除上述的第3批莫德納疫苗外，有傳美國捐贈的75萬劑莫德納疫苗將於下周日清晨6時許運抵台灣，並由台灣的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中親自接收。台灣的總統府發言人張惇涵周六表示，現階段無法評論相關訊息，但內容部分不正確，若有確定訊息，會向各界說明。