台女教授被投訴遲到早退　加分利誘學生留言洗白惹議

台灣中山大學一名中文系的楊姓教授，近日被大四學生網上發文投訴，指她在必修課「國導學讀」課堂上表現不佳，經常遲到、早退。楊女隨後發文要求其他學生為她在討論區美言，憑截圖可獲加5至10分，如令發文者撤回批評文章，全班可加20分。涉事大學得悉事件後，表示已與楊溝通並要求她取消該成績評量方式。

有學生周四（17日）發文投訴，指楊女經常以開會、天氣太冷、心臟不適等為藉口遲到早退。該學生更針對中文系上選修課列出攻略，調侃若選擇楊女的課堂，上課時可帶備棉被，「睡一覺後才上課」。該學生又認為，此科目是中文系很重要的基礎能力銜接課，若選修了楊女的課堂，可能會學到較少的知識。

楊女隨後發文指有大四學生不負責任，對老師品頭論足，誤導師弟和師妹，陷中文系於不義。她又要求學生為其「仗義執言」，「如實」講出對課堂的感受，相關學生事後可獲得加分獎勵。惟有大一學生認為，楊女加分利誘的方法不妥，校方應對這名老師要求學生「狗腿（讚美）就能加分」的方式進行指正。

中山大學周六（19日）表示，經系主任與楊女溝通後，對方已取消該成績評量方式。校方強調此舉明顯與學生課堂學習表現無關，違反該校教師授課暨評分原則之規定；並指一向重視學生的學習評量及成效，但未提是否會就事件對涉事教授予以處分。