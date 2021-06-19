傳播醜化國家形象文章　鞍鋼集團前總工程師被開除黨籍

中紀委國家監委周五（18日）通報，鞍山鋼鐵集團有限公司（下稱鞍鋼集團）前總工程師張大德傳播妄議及醜化黨中央的文章，又搞兩面派與他人串供及轉移、藏匿贓款贓物，因涉嫌受賄犯罪被開除黨籍，同時被鞍鋼集團解除勞動合約。

通報指出，鞍鋼集團有限公司紀委、四川省廣安市監委日前對張大德涉嫌嚴重違紀違法問題進行紀律審查和監察調查，發現他違反政治紀律，傳播妄議黨中央大政方針、醜化黨和國家形象的文章，對黨不忠誠不老實，表裏不一搞兩面派，對抗組織審查。

張大德又長期違規收受貴重禮品禮金，接受私營企業主招待、宴請及旅遊，長期無償借用私營企業主住房和車輛；同時違規插手、干預幹部選拔調整工作及企業招投標活動。通報又指出張的生活奢靡、貪圖享樂，追求低級趣味，長期與他人保持不正當兩性關係，又利用職權和職務影響為私營企業主謀利，收受財物數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。

當局認為，現年59歲的張大德身為黨員領導幹部，喪失理想信念，與不法商人抱團牟利大搞權錢交易，且在黨的十八大之後仍不收斂、不收手，性質嚴重且影響極其惡劣，應予嚴肅處理，遂依據等有關規定對其作出上述處分，有關張的涉嫌犯罪問題已移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。