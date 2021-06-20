美籍黑人教師疑求愛不遂　姦殺女學生被捕

​​浙江寧波警方上周六（19日）通報一宗外籍人士殺害中國女性的案件，疑犯被捕後自述因「感情糾紛」而行兇。雖然案件目前仍在調查，惟有知情者向內媒透露，兇手是一名寧波工程學院的美籍黑人教師，疑因求愛不遂姦殺校內一名大三女生。

內媒結合疑似死者家屬爆料指出，死者是寧波工程學院一名23歲大三女生，疑犯是該校美籍非裔教師Shadeed，2016年起在該校的國際交流學院任教，Shadeed是在追求學生不成後，老羞成怒捅了女方10多刀。但有學生反映，Shadeed在校期間曾多次騷擾學生，經舉報後從外國語學院調至國際交流學院任教。

據家屬透露，校方一開始表示教師在校外行兇，所以與學校無關，退回死者的學費已是人道關懷。家屬事後欲到校內取回遺物，卻遭校方以「影響不好」阻止。死者父母因女兒遇害大受打擊，母親亦因此多次哭暈，他們希望透過傳媒表達訴求，讓校方能出面及負責任的解釋事件，「不要讓人生還沒開始就失去生命的孩子含冤」。

有該校同學表示，命案發生後很快就在學生的圈子傳開，「但似乎一直有人在壓制輿論」。直至家長在校門散發傳單及被網民關注後，學校才表態要負責。

而當地警方的通報則沒有公開兇手及死者的身份，僅指出命案發生在上周一（14日）深夜，鄞州區的世紀大道附近樹林中發生「涉外刑事案件」，一名中國女性被害，於次日凌晨拘捕一名「外籍男性疑犯」，目前案件正進一步偵辦中。