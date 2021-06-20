大雨今襲台灣中南部 高雄屏東一級淹水警戒

台灣中南部周日（20日）一早持續降雨，中央氣象局緊急發布高雄、屏東大雷雨國家級警報及豪雨特報。水利署同時發布高雄、屏東一級淹水警戒，高雄多區水深及半個車胎高，車輛、民眾涉水而行。

氣象局上午7時10分發特報，指受西南風影響，高雄市、屏東縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市共9縣市將有局部大雨或豪雨，提醒山區民眾慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，各區須注意雷擊及強陣風。

在高雄本館路，有網民上載水浸情況，形容家門前水流仿似小河，當天一早已在大門裝水閘應對。氣象局統計，高雄市內最大實雨量為大社區的94毫米，其次是仁武區79.5毫米等。另外，高雄市大寮區、大樹區一帶昨晚11時許突然停電，影響3,859戶。台電交代，事由一棵杧果樹倒塌並觸碰高壓電線引起。

台灣中南部受大雨侵襲之際，東北部地區則面對炎熱高溫，普遍達攝氏33度以上。氣象局周日發布高溫橙色預警，指台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、台東縣及花蓮縣有機會在未來數天連續出現36度高溫，提醒民眾盡量減少戶外工作及活動，並注意防曬及多補充水。