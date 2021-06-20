台洗腎婦接種疫苗後血栓　腦部腐爛回天乏術

台灣至今已傳出至少60人接種由英國藥廠阿斯利康和牛津大學研發的新冠疫苗後猝死，但暫未確認任何死因與疫苗有關。台中一名洗腎女患者接種首劑阿斯利康疫苗後腦部出現血栓，其子周日（20日）在網上交代，母親腦部三分之二出血甚至腐爛，回天乏術，已忍痛簽署放棄急救。

政府上周二（15日）起優先為高齡長者及長期病患接種由阿斯利康疫苗。據上述女患者的兒子交代，母親上周三（16日）接種疫苗後即出現頭暈、全身無力等副作用。但兩天後前往醫院洗腎時卻出現血管堵塞，經手術發現為腦部血管血栓，須打開頭蓋骨挖掉一部分腦部。兒子難過稱，「與其救活後依然腦中風甚至成了植物人，倒不如讓她現在這樣昏迷無意識的離開；或許對媽媽才是最好的也是最後我能替她做的了。」

亦有一名女網民表示，其年邁的外公上周四（17日）注射疫苗後，起初仍很開心地報平安，驕傲說自己是當天最準時報到的，不料3、4個小時後突然昏倒。她表示，無法忘記外公倒下時，曾面目猙獰的捶打心臟。最終，家屬忍痛簽下放棄急救同意書。事主強調，必須讓更多人知道接種疫苗的潛在風險。