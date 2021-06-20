台女試食員遇車禍失嗅味覺　司機賠175萬新台幣

台灣台北市一名李姓女子前年被一輛私家車撞倒，引致創傷性顱內出血，永久喪失嗅覺及味覺。由於李女原為便利商店的試食員，車禍令其職業生涯受影響，故向葉姓司機索償509萬元（新台幣，下同，約142萬港元）。台媒周日（20日）報道指，士林地方法院日前判令葉男需賠175萬元（約48.8萬港元），並保留其上訴權利。

李女前年5月6日晚上在民族西路交岔口，被葉男駕車意外撞倒，前者因而出現創傷性顱內出血、顱骨閉鎖性骨折、頭皮裂傷、右側顳骨骨折之傷害，嗅覺及味覺永久性喪失。李女指出，自己因傷失去原來工作，決定向葉男及其僱主索賠，包括約8萬元（約2.2萬港元）醫療費、因傷損失約43萬元（約12萬港元）及精神撫慰金約434萬元（約121萬港元）等多項索償。

報道指，葉男承認過失，惟同時認為李女要求的因傷損失賠償及精神撫慰金金額過高。士林地院法官則指，李女因故的確承受一定程度的身心痛苦，但考慮到被告事發時僅22歲，認為精神撫慰金應訂於120萬元（約33.5萬港元）以內較為合理，故連同醫療費用等，作出上述裁決。