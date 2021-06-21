大學教授宣稱推翻狹義相對論　入圍省科技獎惹質疑

河北省教育廳近日推薦一個宣稱可推翻愛因斯坦狹義相對論的項目，入選了2021年度省科學技術獎，該論文更自稱「解釋了超光速觀測現象」，遭大部分網民質疑。項目負責人、河北省秦皇島市燕山大學的石油工程教授李子豐周日（20日）回應，強調相對論錯誤，反斥網民惡意攻擊。

有關項目名為「堅持唯物主義時空質能觀 發展牛頓物理學」，宣稱屬於堅持馬克思主義哲學的、顛覆性創新的、非共識的理論物理項目，曾獲國家科學技術部部長萬鋼和中國科協的鼓勵；《科技日報》、《科學時報》、《中央網絡電視台》、《中國工程科學》等媒體均有報道，惟未經科學界同行評審。

有網民發現，項目負責人李子豐主要研究領域為石油工程力學，成果曾在國際學術期刊發布，但狹義相對論等物理理論卻非本職。李曾表示，「狹義相對論是......荒謬的理論體系，是科學體系中的一顆毒瘤，是限制科學發展的緊箍咒，是穿着科學外衣的一種宗教」。

對於李子豐的項目曾獲多間官媒報道支持，如今再獲省教育廳推薦入圍，不少網民批評當局忽視科學，強行顛覆和「創新」，無視狹義相對論背後，對光速不變的實證根據。由於項目公示期已於上周三（16日）結束，李的項目目前已正式入圍。河北省教育廳當局目前未有回應。