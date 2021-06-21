電話手錶突爆炸　4歲女童手部嚴重燒傷需植皮

不少家長會為小朋友購買電話手錶，方便聯絡時亦可防止兒童沉迷網絡，惟電話手錶亦有安全風險。福建泉州4歲女童依依（化名）所戴的電話手錶近日突然爆炸燃燒，導致手背三級嚴重燒傷，需接受植皮手術，事隔近兩周仍在住院觀察。

內媒周日（20日）引述依依的父親黃先生指，事發在6月8日下午，當時女兒於外婆家和三歲的表妹玩耍。期間外婆突然聽到「嘭」一聲，衝到房間已見瀰漫濃煙，有明顯燒焦的味道，且濃煙仍不斷從電話手錶冒出。依依手背亦遭燙傷。

黃先生表示，「在看到孩子被燒成焦黃狀的傷口後，家人都心疼不已。一位朋友告訴我，手錶自燃時的溫度，就好比電焊產生的幾百度高溫。孩子才4歲，皮膚還非常嬌嫩。幸虧是脫錶脫得快，否則，孩子的手估計就保不住了」。

根據事主提供的照片可見，爆燃的電話手錶已呈焦黑狀。黃先生交代，電話手錶是依依的舅舅從網上購買的，也未曾插過電話卡。因為孩子覺得好看，時不時會戴一下，事發前兩三天均有佩戴。目前，黃先生已經與電話手錶的商家取得聯繫，並在協調處理相關的賠償事宜。