深圳對指定人士粵康碼由綠轉黃　出行受限制

廣東省深圳市近日出現本地確診病例，有市民關心其粵康碼由「綠」轉「黃」，對此當地市政府周日（20日）解釋，該市將兩類人群判定為「黃碼」，一是由本月10日乘坐中國國際航空CA868航班入境到本月18日期間，在深圳機場停留1小時以上的人士；二是在確診病例、密切接觸者和次密切接觸者的居住地、工作地及活動軌迹中，曾經在對應的風險時段停留人士。

深圳市衞健委副主任常巨平周日在記者會通報，截至上周六（19日），本月10日抵深的CA868航班報告感染病例共38宗，其中19人的新冠病毒基因測序結果顯示為印度變種病毒Delta。根據流行病學調查、核酸檢測和病毒基因檢測結果初步判定，這次疫情為一宗境外輸入關聯的新冠肺炎疫情。

常巨平表示，粵康碼「黃碼」的人士代表有一定的疫情感染風險，其出行將受限制，例如不准進入酒店、車站、機場、電影院、卡拉OK、圖書館、學校、各類監所、養老院和福利院等場所。「黃碼」人士亦不能乘坐火車、飛機，必須等待粵康碼轉「綠」後才能正常出行。常表示，市民如發現粵康碼轉「黃碼」後，應盡快到全市55個檢測點之一接受檢測，如結果無感染，「黃碼」將自動轉為「綠碼」。

另針對近日前往當地的旅客粵康碼轉為「黃碼」的情況，深圳機場周日起設立一個臨時檢測點，即場為旅客提供免費核酸檢測服務，旅客接受完核酸檢測後，需乘坐私家車等非公共交通工具返回居住地等候檢測結果。至於境內赴深旅客只要出示粵康碼「綠碼」即可通行。