義工揭綿陽村民非法販運狗隻　疑供狗肉節用

內地多個省市去年陸續修改《野生動物保護管理條例》，明文禁止食狗肉，惟部分地區仍有吃狗肉之風。四川有保護動物義工於本月中接報綿陽有村民非法囤積、販運狗隻，經通報公安採取行動，最後救出56隻狗。有義工表示，狗隻相信是運往玉林供狗肉節之用。

成都一個寵物救助中心於上月得悉綿陽市安州區秀水鎮方塔村一名叫張久（化名）的村民，疑販運狗隻。本月12日，義工聯同民警等人前往張久家中，在其家門外的田裏發現多個用黑布遮掩的狗籠，每個籠裏約有6隻狗。該些狗戴有頸圈，義工懷疑狗隻來歷不明。另有狗在流口水，可能患有狗瘟。

張久稱狗是用錢買回來，其家中又發現一個工作台，上面放了刀、手套、鉗子等工具，義工認為是用來屠宰狗隻。有當地村民表示，張久一家做「狗生意」已有20年。由於其家發出臭味，村民都很抗拒，卻「沒有辦法，不敢管」。在調查期間，張久曾與民警和義工發生肢體衝突。

義工楊女士稱，在之前的暗訪期間，多次發現張久用大貨車運送活狗，料一車能裝1,000多隻。另中國公益組織中國綠發會工作人員蕭凱薇稱，以其10多年從事動物保護工作的經驗，判斷「這批狗是運往廣西玉林，為6月21日狗肉節作準備」。記者於本月13日從綿陽市安州區信訪局負責人張先生處得悉，當地政府、公安、農業農村、市場監管局、環保局、信訪局等部門已聯合介入，包括調查張久家中囤積犬隻的來源、是否有主人認領和持有動物防疫條件合格證等。