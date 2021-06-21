為封關做好準備　省長：不讓自貿港成避稅天堂

全國人大常委會本月10日通過海南自由貿易港法，並自公布之日起實施。該省省長馮飛於周一（21日）表示，下一步海南要做好3方面的工作，包括推動該法的宣傳和培訓、做好封關運作減併稅制前的準備工作，以及加快執法司法制約監督體系改革。他強調，堅決不讓海南自貿港成為「避稅天堂」。

馮飛於周一國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上表示，自海南自由貿易港法頒布後，該省全面梳理和動態調整各個領域的各類風險，建立完善風險預警和防控體系。他提到多個重點風險防控領域中，包括嚴打離島免稅套購走私行為。該省自去年7月1日以來，開展12輪專項打擊行動，搗破80個套購團夥，對違規旅客實施3年內不得享受離島免稅購物政策的罰則，將嚴重失信主體錄入信用訊息共享平台。同時建立完善瓊粵桂反走私聯防聯控機制，加強與上海、杭州等地的異地執法協同機制，斬斷免稅商品違規銷售的渠道。

在防範稅收風險方面，該省採取一些措施：首先是強化源頭管控，把好登記註冊，建立和完善風險識別和發現機制，對鑽空子的空殼公司一個不要。其次是把好政策制訂，明確一律不得簽訂或推出與企業繳納稅收直接掛鈎的扶持政策等事項。第三是加強日常監管，建立完善預警機制，依託社會管理訊息化平台和稅務訊息化平台，對企業運營的苗頭問題及時預警。

金融風險方面，馮稱當地金融產業不發達，因此風險整體平穩可控。但自貿港建設要擴大金融領域的開放水平，發展新型金融；要利用國際資本，愈往後風險防控的壓力愈大。因此省委省政府超前部署成立金融風險防控專班，堅決守住不發生區域性、系統性金融風險的底線。