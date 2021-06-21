台今增17宗打疫苗後猝死　9旬翁接種4日昏迷不治

台灣上周二（15日）開始為長者注射疫苗，目前全台有逾70名75歲以上長者，在接種英國藥廠阿斯利康與牛津大學開發的新冠疫苗後猝死。新竹縣周一（21日）再多一名95歲長者接種疫苗後昏迷，送院搶救至周日（20日）不治，縣衞生局現正調查其死因。據中央流行疫情指揮中心統計，僅在周一單日，全台新增17宗接種疫苗後死亡通報事件。

據台媒報道，95歲王姓老翁居住在新竹縣竹東鎮，上周三（16日）接種阿斯利康疫苗後，上周五（18日）早上突然昏迷，家屬隨即報警。救援人員到場後發現老翁出現喘息、心跳加速、血氧偏低以及血糖偏高等症狀，遂送往醫院急救。惟王翁在治療期間未有好轉，更出現疑似血栓症狀，需安排轉院進行心臟導管手術，其後不治離世。據悉，死者患有認知障礙及糖尿病，可自理日常生活。

新竹縣長楊文科日前宣布，會向縣內接種疫苗14日內離世者家屬發放10萬元（新台幣，下同，約2.8萬港元）慰問金。衞生局亦表示接獲通報，案件是否因疫苗而起尚待釐清，調查後會提送中央審議並研其判死因，如確認屬接種致死，最高將可給付600萬元（約166.6萬港元）救濟金。

指揮中心發言人莊人祥周一表示，據統計，本月18日至20日新增58宗疫苗接種後死亡不良事件，其中周一新增17宗，4日合計有75人，當中死者75歲以上居多，目前全台疫苗接種累計154萬人次。他續指，現階段研判接種疫苗後死亡事件，為探討死因是否與疫苗有關，需經由法醫解剖報告分析，另外也會利用健保資料及統計資料分析死因及死亡發生率。

此外，雲林縣周一開始為80至84歲長者注射疫苗，但受近日令人憂慮疫苗安全的消息影響，加上天雨關係，估計各注射站的整體接種率比上周減少3至5成。有斗六市雲林國中接射站的工作人員透露，上周開放注射不足2小時，就有超過200人接種，惟周一僅有80多人，更有長者詢問有否美國藥廠莫德納研發的新冠疫苗可供接種。