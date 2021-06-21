稱疫苗提案限制多遭民進黨否決　國民黨駁斥推卸責任

台灣上月中爆發新一波本土新冠疫情，疫苗供應持續緊張。台立法院上周五（18日）召開臨時會議，國民黨提出有關採購疫苗的議案均被民進黨議員否決，前者隨即批評民進黨罔顧民眾生命。民進黨立法院黨團周一（21日）回應，指有關議案難以實行，且有試圖強迫台灣接受大陸疫苗；國民黨反駁，稱民進黨面對疫苗短缺及施打率不足，責任在於政府一方，批評民進黨推卸責任。

國民黨早前在會上提出多項議案，包括要求於8月底前購入3,000萬劑疫苗、全程直播台產疫苗審查過程及待台產疫苗完成3期臨床試驗再開放注射等，全數被否決。民進黨回應指，目前全球均現疫苗搶購潮，政府亦難以採購大量疫苗，反問國民黨一方，打算進口的疫苗是否包括大陸的疫苗；又指議案限時、限量及限規格，難以實行。

而國民黨立法院黨團則指，購入疫苗的規定由衞生福利部部長陳時中決定，又質疑為何台灣的疫苗接種率位列世界倒數位置，批評台灣的總統蔡英文及陳時中無能，並將責任推卸至國民黨上。國民黨主席江啟臣則表示，政府應在短時間內爭取更多疫苗，方能解決民眾憂慮疫苗短缺的情況，更要求政府透明地公開訊息，讓民眾遵循接種順序。

另外，針對日前美國捐贈250萬劑疫苗予台灣，大陸外交部發言人趙立堅回應，民進黨百般阻撓大陸疫苗進台，更謊稱陸方阻礙其採購，批評民進黨為政治私利，在疫苗上搞政治操作；同時又敦促美方，不要藉疫苗干涉中方內政。