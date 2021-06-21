農產品批發中心爆群聚感染　台議員批市政府防疫不力

台灣最大的農產品運銷及批發中心台北農產運銷公司（下稱北農），與士林一家護老院爆發新冠肺炎群聚感染疫情，共92人確診。有台北市議員批評當局當初未對市場實施最高防疫規格，導致爆發群聚疫情，要求市長柯文哲向全台市民道歉。

北農爆發群聚感染，45名確診者包括員工、承銷商和檔販。針對是否該休市，台北市副市長黃珊珊周一（21日）在記者會上表示，與農委會主委陳吉仲通過電話，因北農是大台北市重要的批發市場，因此不會休市。她表示，將把北農所有的拍賣動線和場域進行分艙分流，實施出入口人流控制，並從周一起在第二果菜批發市場（濱江市場）實施按身份證號碼尾數分流。

柯文哲稱，不需要為了一個可能的小危險，導致系統不能運作。他又指出，北農流動性太大，陸續有感染個案出現，很多人在台北市上班，但戶藉不在當地，與其每周安排員工檢測，不如接種疫苗。因此經與中央討論和同意後，決定在3天內替所有員工、承銷商和檔販共約4,000人接種疫苗。

至於士林護老院發生的47人、3死群聚感染事件，護老院批評衞生局本月8日早知有長者確診，卻不及早處理。黃珊珊強調，衞生局本月14日收到資料並報告後，政府已處理，並協助將確診者送院，家屬也清楚安排。而這次疫情中有已接種疫苗的醫護人員受感染，柯文哲指事件令他上了一課，不能以為接種疫苗就不會染疫。