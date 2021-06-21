車輛驅動電機型號不符　法院判Tesla敗訴賠155萬人民幣

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）在內地爭議不斷。浙江溫州一名車主購買一輛Tesla私家車後，發現車輛的驅動電機型號證書與產品不一致，其後控告特斯拉汽車銷售服務（溫州）有限公司。內媒周一（21日）引述消息指，法院裁定Tesla敗訴，後者需賠償車主經濟損失及購車款，即總共155.64萬元（人民幣，下同，約186.8萬港元）。

報道指，李姓車主早前以77.82萬元（約93.4萬港元）購買一輛Tesla Model X電動車，其後發現車輛的驅動電機型號不一致，導致車主無法在車輛管理所正常上牌，後續與Tesla未談妥換車、退車以及賠償事宜，遂將Tesla提告至法庭，指該企業涉嫌隱瞞訊息，要求對方以「退一賠三」方式索賠。

法院一審判令Tesla需原價退款，並賠償車主18萬元（約21.6萬港元）經濟損失、約1.6萬元（約1.9萬港元）賠償保險費，並與車主各自承擔1.5萬元（約1.8萬元）案件審理費。法院二審時指出，特斯拉溫州公司在明知案涉車輛存在上述問題，既未及時如實告知車主真實情況，也未阻止其停止使用車輛，存在故意隱瞞真實情況，應當對因欺詐行為造成的消費者的損失承擔相應賠償責任。

經多次協調後，李男最終同意降低至「退一賠一」，但Tesla未能同意調解方案，致使本案二審調解無果。最終法院綜合考慮民事行為的誠實信用原則、當事人過錯程度、車輛不能正常上牌使用等，判特斯拉溫州公司敗訴並需賠償李男的經濟損失、買車費用。