男教師不滿被解聘殺害學院書記 檢察院今批准逮捕

上海復旦大學在本月初發生命案，39歲男教師姜文華疑因不滿被解聘，持刀殺害同校數學學院的黨委書記王永珍，引起社會轟動。內媒周一（21日）從上海市人民檢察院第二分院獲悉，該院以涉嫌故意殺人罪依法對姜文華批准逮捕。

案件發生在本月7日，內媒記者從上海市公安局文保分局獲悉，當日下午近3時，楊浦區邯鄲路某大學發生持刀傷人案件，民警迅速到場將疑犯姜男制服，被害人王男已死亡。經初步審訊，姜自述因工作關係對死者懷恨在心，故對其實施侵害。

至上周四（17日），復旦大學在網站發布《關於王永珍遇害案件的幾點情況說明》，經查王、姜二人所有公開發表的學術論文，他們並沒有合作發表情況，也不存在剽竊學術成果的情況。校方亦先後在2019年7月及2020年11月，兩次接受姜文華本人申請，在充分考慮其特殊情況下同意與其續簽1年期聘用合約，並保留其崗位和各項待遇。

截至案犯當日，姜與學校簽訂的1年聘期合約尚未期滿，學校並未與其解除或終止聘用合約。目前相關案件正在進一步偵辦中，校方表明會尊重司法程序，與案件相關情況，以警方權威結論為準。